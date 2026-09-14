Jean-Kévin Duverne : « Ma carrière n’est pas si dégueulasse »

Il est parti du FC Nantes par la petite porte avant de s’en ouvrir en grand deux autres : une Coupe du monde avec Haïti et une Coupe d’Europe à venir. À 29 ans, Jean-Kévin Duverne est un nouveau joueur de l’Omonia Nicosie, engagé en Ligue Europa, qui affrontera Rennes notamment. Entretien avec ce père de famille de 7 enfants qui aurait pu aller à Liverpool il y a dix ans, nostalgique de son passage à Brest, avec toujours une pensée pour Éric Roy.

Tu as signé à l’Omonia Nicosie cet été, une destination plutôt méconnue en France. Comment te sens-tu depuis ton arrivée sur l’île ?

Franchement, très très bien. Les gens d’ici m’ont bien accueilli. Je ne m’attendais pas à ça. Le pays en soi est déjà magnifique. C’est une opportunité qui s’est présentée à moi. J’ai beaucoup réfléchi, je n’ai pas sauté dessus directement, mais c’était difficile de refuser. C’est un tout autre environnement et j’ai forcément dû en parler avec ma femme et mes enfants, sachant que je n’en ai pas qu’un.…

Propos recueillis par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com