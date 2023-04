Jean-Kévin Augustin : Bâle au centre

Après un prêt décevant à Monaco, une impasse à Leeds et une aventure à Nantes gâchée par un Covid long, Jean-Kévin Augustin est redevenu un footballeur professionnel "normal" au FC Bâle. Avant de fouler ce jeudi la pelouse du Parc Saint-Jacques face à Nice en Ligue Europa Conférence, le Titi parisien a parcouru une longue traversée du désert.

Être titulaire lors de deux matchs consécutifs en championnat n’a rien d’exceptionnel pour un joueur professionnel confirmé de 25 ans, mais pour Jean-Kévin Augustin ça l’est. Le Parisien n’avait plus connu cet honneur depuis septembre 2018 avec Leipzig, une éternité. Ce week-end contre le FC Zürich, l’attaquant français a brisé cette malédiction et s’est montré décisif avec le FC Bâle, son nouveau club. Une passe décisive, qui fait suite à un but au match précédent contre Winterthur une semaine plus tôt. Une libération pour celui qui a vu son corps le lâcher pendant 10 mois.

Augustin traquenard

Après un prêt de six mois frustrant à Monaco, où il n’inscrira qu’un but et une passe décisive en 13 matchs, et une aventure ratée avec Leeds – condamné à payer 28 millions à son ancien attaquant mardi – sous la houlette de Marcelo Bielsa, qui ne lui laissera que 48 ridicules minutes pour s’exprimer, Jean-Kévin Augustin posait ses valises au FC Nantes en octobre 2020. Arrivé libre pour se relancer, ce transfert avait tout du deal gagnant-gagnant. Les Canaris et les supporters le savaient, le joueur formé au PSG a du talent. Mais ses débuts sur les bords de l’Erdre n’ont rien d’un conte de fées. Amoindri physiquement après son passage outre-Manche, « JK » ne fera que trois apparitions sous le maillot jaune et vert, pour 34 minutes de jeu, avant d’être mis à l’écart par son entraîneur, Christian Gourcuff, qui lui impose un programme individualisé de remise en forme avec un préparateur physique. Sa situation ne change pas avec l’arrivée de Domenech, et le pire est à venir. Lors de l’opération maintien menée par Kombouaré en février 2021, son troisième coach en cinq mois, il est écarté du groupe professionnel. En totale perdition, l’un des leaders la génération 1997-1998, composée de Blas, Mbappé et Thuram avec qui il a remporté l’Euro U19, est dans l’œil du cyclone. Pendant que les potes de son âge flambent, et malgré ses efforts, le joueur n’arrive pas à tenir plus de 10 minutes de footing soutenu. Pierre Aristouy, le directeur du centre de formation des Canaris, est revenu pour Ouest

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com