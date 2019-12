Jean-Hervé Lorenzi : « Le maître mot de l'investissement, c'est la sécurité »

Le Cercle des économistes a été co-initiateur, avec la présidence du Sénégal, le Fonds monétaire international (FMI) et les Nations unies, de la Conférence internationale de Dakar sur le thème « Afrique, développement durable, dette soutenable, trouver le juste équilibre ». Ce rendez-vous du 2 décembre a donné lieu à ce qu'il est convenu d'appeler désormais le consensus de Dakar, qui entend changer le paradigme dans les relations de l'Afrique avec les organisations bi et multilatérales ainsi que les agences de notation dans la perception qu'elles donnent de l'Afrique, du risque inhérent au Continent, dans l'appréciation des critères de convergence autour des déficits publics, du niveau d'endettement et de son ratio par rapport au PIB, dans la prise en compte des actifs des États, dans la prise en compte de la contrainte exceptionnelle qu'exercent à la fois les chocs climatiques et terroristes, dans une plus grande équité dans les termes de l'échange entourant les matières premières souvent payées en dessous d'un prix soutenable, dans l'urgence de créer un maximum de chaîne de valeur locale pour un meilleur impact industriel, scientifique, économique et social, dans l'amélioration de la qualité des investissements. Au bout du compte, il convient ainsi, comme l'a dit le président Macky Sall en clôturant ladite conférence au nom des chefs d'État et de gouvernement présents, de « poser les bases d'une gouvernance financière mondiale...