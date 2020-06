Jean-François Bernardini (I Muvrini) : "Le stade est une école"

Adepte de la non-violence qu'il prône chez les jeunes du centre de formation de l'AS Saint-Étienne et immense groupe musical corse, I Muvrini voue une grande amitié pour l'ASSE avec qui il vient de sortir une chanson et pour le football en général. Jean-François Bernardini raconte.

Des fumis dans les jambes

Supporters : des finales plus si fantaisistes ?

"Quand le public italien siffle l'hymne français, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien, on est dépassé. Gianluigi Buffon, lui, se met à applaudir l'hymne à ce moment-là. Il est suivi par ses partenaires, et ensuite par tout le stade. Ce n'est pas génial, ça ?"

Bien évidemment, le Sporting est mon club de cœur ! Bastia, c'est un membre de la famille. Ce sont des pages d'histoire, des joies, des larmes, des échecs, des trous noirs... C'est également la preuve merveilleuse que le petit peut renverser le plus grand, le symbole du point fort du football : tout est possible. Même un club qui vient d'une ville de 50 000 habitants peut renverser des montagnes, et vivre des moments incroyables.J'aime profondément le foot. Pendant toute mon enfance, je me suis entraîné à frapper des coups francs contre une porte de garage avec ou sans gardien dans mon petit village de Taglio-Isolaccio. Je rêvais d'avoir un vrai ballon que je n'avais pas, et qu'il existe un vrai terrain qu'il n'y a jamais eu. On organisait des matchs sur une ancienne aire de battage de blé, sorte de petite colline. On jouait au sommet, avec des balles qui partaient de tous les côtés et dans la descente. C'était la plus belle pelouse du monde ! Oui, le foot est une passion. C'est un sport populaire, auquel on peut jouer partout à tout moment. Sur cent mètres carrés, avec un banc... On joue encore pendant les tournées, notamment quand on passe à Saint-Étienne.