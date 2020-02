Jean Fournet-Fayard, le pharmacien qui ne sut soigner le foot français

Jean Fournet-Fayard est mort hier. L'homme, qui a consacré une grande partie de sa vie au foot, fut pendant près de dix ans président de la FFF. Malheureusement, il s'agit plutôt d'une décennie noire pour le ballon rond dans l'Hexagone, entre le drame de Furiani, VA-OM et l'élimination des Bleus face aux Bulgares en 1993. À l'histoire de juger si ce fut ce brave notable lyonnais qui n'était pas à la hauteur des nouveaux enjeux ou l'époque qui se révéla un injuste et cruel concours de circonstances.

Au mauvais endroit au mauvais moment

" On ne discute pas du match de Rennes pendant toute la récré "

Commençons par ce qui caractérise souvent les grands dirigeants de son temps (ceux issus des Trente Glorieuses), Jean Fournet-Fayard fut d'abord un footballeur. Un amateur. Mais suffisamment doué pour être international junior, puis de signer un petit contrat pro au SCO d'Angers. Rien de mirobolant, ce qui explique qu'il ait si bien su rebondir après un pépin de santé l'obligeant à renoncer à l'idée de vivre de ses crampons. Il deviendra donc pharmacien puis patron dans l'industrie du médoc. Une trajectoire classique d'ascension sociale dans les années 1950-60 (le diplôme en guise de porte d'entrée vers un destin de petit notable dans le commerce de province). Pour le reste, il gravira les échelons de la Fédération en s'appuyant sur un petit fief lyonnais ou alors aucun grand club ni Aulas ne peuvent lui faire de l'ombre.Avec en guise de consécration, en remerciement de son engagement et de son entregent au sein du conseil fédéral, son élection à la présidence de la Fédé en décembre 1984. La situation semble idéale si ce n'est prometteuse. Les Bleus ont enfin brisé la malédiction internationale en remportant l'Euro au Parc des Princes. Certes aucune liesse populaire n'enflamma les rue de Paris, toutefois le foot tricolore ne faisait plus pitié, y compris chez nous, et même au contraire, porté par une génération bénie, il parvenait même deux fois, en 1982 et 86, dans le dernier carré du Mondial. Jean Fournet-Fayard a de l'or entre les mains et de quoi faire fructifier ce qui constitue la principale vitrine (et fonction) de la FFF auprès de l'opinion.C'est pourtant le début du cauchemar. La sélection nationale emplie les contre-performances