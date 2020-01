Jean Delumeau : « N'ayez pas peur ! »

L'auteur d'À la recherche du paradis avait consacré la majeure partie de son ?uvre à l'étude des conceptions de l'au-delà dans l'histoire de l'Occident. Il s'est éteint lundi 13 janvier dans la matinée, nous a annoncé sa famille.Le Point : Pourquoi nos sociétés ultramodernes paraissent-elles à ce point tétanisées par la peur ?Jean Delumeau : J'ai bien conscience que la criminalité augmente depuis dix à quinze ans, tous les rapports de police et de gendarmerie en font foi. Je vois bien que, dans certaines localités, notamment en périphérie des grandes villes, la peur est de plus en plus présente, alors qu'elle ne l'était pas il y a 50 ans. Mais méfions-nous des effets d'optique ! Observons les faits dans une perspective historique ! Et rappelons-nous, par exemple, que, sous Louis XIV, un enfant sur quatre n'atteignait pas l'âge de 5 ans. Plus près de nous, quand je me suis installé ici, à Rennes, en 1950, on voyait beaucoup moins de vieillards dans les rues qu'aujourd'hui. Nous devons donc raisonner nos inquiétudes. Il faut voir de quel passé nous venons.C'est-à-dire ?Quand je me suis installé à Rennes, la maison n'était pas équipée de chauffage central, mais de poêles individuels dans les chambres. Nous avons mis le chauffage central à la suite d'une épidémie de grippe qui avait ravagé la ville en 1953. S'il est vrai que dans nos vies quotidiennes actuelles nous côtoyons des dangers, que les rues nous semblent moins...