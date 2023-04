Jean-David Beauguel : « Je n'ai retenu que du négatif de Cristiano Ronaldo »

En claquant un retourné acrobatique ce lundi, Jean-David Beauguel a éliminé Al-Nassr et permis à Al-Wehda d'aller en finale de la coupe. Il a surtout éliminé Cristiano Ronaldo, comme il l'explique si bien, dont il ne gardera pas un grand souvenir... C'était donc le moment ou jamais de poser sept questions au bourreau de CR7.

Que retiens-tu de cette folle soirée de lundi ?

C’était forcément particulier. Sur place, on ne parle que de Ronaldo. Après la partie, on m’a dit que j’avais éliminé Ronaldo à moi tout seul, alors que c’est évidemment Al-Wehda qui a sorti Al-Nassr. J’ai vraiment été marqué par tout l’engouement qu’il y avait autour de ce match. Sur le but, mon geste est totalement instinctif, je ne réfléchis pas, je le fais. Ensuite, je mets deux, trois secondes avant de comprendre que j’ai marqué et là, je pars direct en courant pour aller célébrer avec mes coéquipiers. Et au moment où je retourne dans mon camp pour me replacer, je me dis : « c’est quoi ce truc de fou ? » Je n’avais qu’une envie, c’était de revoir les images du but après le match.…

Propos recueillis par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com