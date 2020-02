Jean Daniel, le fondateur du « Nouvel Observateur », est mort

C'est un grand nom de la presse française qui vient de s'éteindre. Jean Daniel, fondateur et éditorialiste de L'Obs, est mort mercredi soir à l'âge de 99 ans. Né en 1920 à Blida en Algérie, il avait notamment participé à la Libération au sein de la 2e DB du général Leclerc, avant d'étudier à la Sorbonne. Après avoir notamment écrit pour L'Express durant la guerre d'Algérie, il avait interviewé John F. Kennedy en 1963. Celui-ci le chargera notamment de remettre un message à Fidel Castro et c'est en présence du leader cubain qu'il apprendra l'assassinat du président américain.L'année suivante, il reprend France Observateur avec l'industriel Claude Perdriel. Ensemble, ils donneront naissance au Nouvel Observateur. Il en sera le directeur de publication jusqu'à 2008 et l'éditorialiste. Nommé grand officier de la Légion d'honneur en 2012, grand-croix de l'ordre national du Mérite en 2016, il a aussi signé plusieurs livres, de Mitterrand l'insaisissable à Comment peut-on être français ?.