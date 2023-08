Jean-Claude Plessis : « Pour moi, c’est le combat d’une vie »

Avec Pierre Wantiez, qui fut son directeur général lorsqu'il présidait le FCSM (1999-2008), Jean-Claude Plessis a lancé un plan de sauvetage pour éviter à Sochaux un probable dépôt de bilan et lui permettre une participation au National. Avant un passage décisif devant la DNCG jeudi à 12h15, celui qui incarne l’espoir des supporters sochaliens s’est dit relativement optimiste sur l’aboutissement de ce projet baptisé « FCSM 2028 ».

Le grand oral devant la DNCG approche. Avez-vous réuni la somme nécessaire ?

On y est presque (cet entretien a eu lieu le mardi 15 août, en début de soirée, ndlr) . À l’heure où je vous parle, il manque environ 500 000 euros, mais on va les trouver. Le dossier que nous allons présenter devant la DNCG est solide. On va pouvoir démontrer que Sochaux peut participer au championnat de National. Plusieurs investisseurs ont décidé de nous rejoindre. On en trouve beaucoup en Franche-Comté, on a également un Alsacien. Certains ont accepté d’injecter 300 000 euros, 500 000 euros ou 1 million d’euros. Il y a aussi les collectivités locales qui se sont engagées à nous suivre (à hauteur de 3 millions d’euros). Des anciens joueurs ont envoyé des dons et les supporters ont ouvert une cagnotte qui a pas mal rapporté également (environ 400 000 euros). L’association Sociochaux fait un super travail, et elle participera aux décisions prises pour le club.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com