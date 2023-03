Jean-Clair, net et précis

Débarquant chez les Bleus en remplacement de Wesley Fofana, le Niçois de 23 ans, qui s'était perdu en cours de route après une explosion très rapide, est récompensé de sa mue opérée sur la Côte d'Azur depuis deux ans.

« Jean-Clair, il est “attachiant”. On a envie de le tirer par les oreilles. C’est-à-dire que parfois, tu peux discuter pendant un quart d’heure avec lui, il est agréable, mais à un moment, tu vas lui dire : “Jean-Clair, j’en peux plus, tu m’énerves” . Il pompe de l’énergie et du temps. » En mars 2021, c’est par ces mots que Bernard Diomède décrivait Jean-Clair Todibo, passé par son académie et qu’il avait eu sous ses ordres en équipe de France U20. Et il n’était pas le seul à voir le jeune défenseur français comme un branleur à qui il faut se retenir de ne pas vouloir mettre des pichenettes : au moment où l’ancien Toulousain arrivait en prêt à l’OGC Nice en ayant a priori fait une croix sur son avenir au FC Barcelone, on pensait le train quasiment déjà passé. Deux ans plus tard, le tableau est tout autre : voilà le Guyannais installé en valeur sûre de Ligue 1 chez les Aiglons, et désormais en néo-international A chez les Bleus, depuis que Didier Deschamps l’a choisi pour remplacer au pied levé Wesley Fofana. « Il fait partie de ces joueurs qui n’ont pas des parcours linéaires , estime le sélectionneur. Il est parti jeune au Barça (en janvier 2019, NDLR) , après il a été beaucoup prêté avec plus ou moins de réussite. À Nice, il a gagné en confiance. A-t-il perdu du temps ? Ça a dû lui servir pour avoir de l’expérience. »

🇫🇷 Ecoutez la fierté de J-C Todibo « d’y aller en tant que Niçois » #OGCNice 🔴⚫️ pic.twitter.com/stKS44EQvh…

Propos de Julien Fournier recueillis par JB, ceux de Didier Digard et Jean-Clair Todibo via L'Équipe et Onze Mondial, ceux de Bernard Diomède et Michael Reschke tirés du portrait de Todibo dans le So Foot #184 (mars 2021)

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com