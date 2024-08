Jean-Charles Tacchella, cinéaste de mœurs entre rire et émotion

L'acteur Richard Bohringer (G) présente le dernier film du réalisateur Jean-Charles Tacchella (D), "Les Dames Galantes", dans lequel il joue avec Marianne Basler (C), le 13 octobre 1990 lors du 1er festival du Film européen de La Baule ( AFP / Frank PERRY )

Le réalisateur et scénariste Jean-Charles Tacchella, décédé jeudi à l'âge de 98 ans, était l'auteur d'une œuvre drôle et touchante, d'où émergeait "Cousin, cousine" (1975), une comédie de mœurs qui connut le succès aux États-Unis où elle fut nominée aux Oscars.

Ancien président de la Cinémathèque française (2000-2003), le cinéaste, qui avait aussi obtenu pour ce film le prix Louis-Delluc et trois autres nominations aux César 1976, réalisa 11 longs-métrages.

Il est décédé jeudi "dans son sommeil" à son domicile de Versailles, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.

Auteur de nombreux scénarios, il rédigea pour Gérard Oury la première version de "La Grande Vadrouille". Il a aussi écrit des pièces de théâtre et travaillé pour la télévision, participant à l'écriture de la série "Vive la vie" et à des épisodes de la série "Chez Maupassant".

Il considérait que son travail était "en marge des vagues et des modes" et qu'il "mêlait le rire et l'émotion": "je ne peux pas concevoir qu'en faisant un film noir, un jour, je ne puisse pas y mettre de l'humour".

Né le 23 septembre 1925 à Cherbourg (Manche), Jean-Charles Tacchella passe son adolescence à Marseille auprès de sa famille originaire de Gênes, en Italie. La guerre ne l'empêche pas de fréquenter les salles obscures.

A la Libération, le jeune homme s'installe à Paris pour faire du cinéma, sa vocation. Lorsque L'Ecran Français est créé, il saute sur l'occasion et devient critique dans cet hebdomadaire.

Il sera ensuite un des piliers d'"Objectif-49", ciné-club d'avant-garde présidé par Jean Cocteau, à l'origine de la future Nouvelle vague.

Il accède tardivement à la réalisation: "j'ai beaucoup plus de (scénarios de) films non tournés que tournés, il m'arrive de filmer en rêve, mais enfin, ça ne va pas loin".

Sa carrière débute avec un court-métrage, "Les derniers hivers", qui obtient le prix Jean-Vigo 71. Ce n'est qu'en 1973, à près de 50 ans, qu'il boucle son premier long-métrage, "Voyage en Grande Tartarie" avec Jean-Luc Bideau.

- A la tête de la Cinémathèque -

Le réalisateur Jean-Charles Tacchella pose au côté de l'actrice Marie-Christine Barrault le 8 janvier 1976 à Paris après que son film "Cousin, Cousine" a obtenu le prix Louis-Delluc ( AFP / - )

Amateur d'histoires impliquant une profusion de personnages, Tacchella va filmer des personnages attachants mais capables de férocité, dont les liens se font et se défont au gré des infidélités et des coups de foudre.

En témoigne son film le plus connu, "Cousin, cousine", tourbillon de sentiments rythmé par les anniversaires, mariages et enterrements.

Cette histoire d'un trouble entre une jeune femme et son cousin qui va désorganiser la famille est nominée aux Oscars 1977 dans les catégories meilleur film étranger, scénario et actrice (Marie-Christine Barrault). Il fera l'objet d'un remake ("Cousins") par Joël Schumacher en 1989.

"Le Pays bleu" (1977, avec Brigitte Fossey), "Il y a longtemps que je t'aime" (1979, avec Jean Carmet) ou "Croque la vie" (1981, avec Carole Laure et Bernard Giraudeau) relèvent d'une même tonalité à la fois joviale et ironique.

"Escalier C" (1985, avec Robin Renucci et Jean-Pierre Bacri) est aussi un de ses films marquants, entre cinéma populaire et cinéma d'auteur. Deux fois nominé aux César, il relate la vie d'un immeuble parisien où plusieurs histoires - d'amour, de mépris... -s'entrecroisent.

Après un court passage au film historique avec "Dames galantes" (1990, inspiré des mémoires de Brantôme), il retourne à la comédie avec "L'homme de ma vie" (1992) et "Tous les jours dimanche" (1995) mais le cinéaste a désormais beaucoup moins de succès.