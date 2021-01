Jean Castex donne le coup d'envoi du 4e programme d'investissements d'avenir

Annoncé en septembre dernier, ce nouveau PIA sera doté de 20 milliards d'euros.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 8 janvier 2021. ( POOL / THOMAS COEX )

Le Premier ministre Jean Castex a donné vendredi 8 janvier le coup d'envoi du quatrième programme d'investissements d'avenir (PIA), doté de 20 milliards d'euros, tout en assurant que le soutien de l'Etat à l'économie "d'aujourd'hui", fortement éprouvée par la crise sanitaire, restait total.

Annoncé en septembre dernier dans le cadre du plan de relance, ce nouveau PIA sera amené à financer à hauteur de 7,5 milliards d'euros des investissements dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Les 12,5 milliards restants seront fléchés vers quatre secteurs stratégiques jugés prioritaires : l'hydrogène décarboné, l'enseignement et le numérique, la cybersécurité, et le calcul quantique sur lequel Emmanuel Macron "reviendra prochainement", a précisé le chef du gouvernement, en visite dans la start-up Exotrail, à Massy (Essonne), qui a bénéficié du PIA3.

Onze milliards du PIA avaient déjà été annoncés dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros qui doit permettre à l'économie française de se redresser.

"Préparer l'avenir"

Il faut à la fois "sauvegarder notre économie" qui est affectée par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, mais également "préparer l'avenir de notre économie", a déclaré le Premier ministre. L'Etat va continuer de soutenir les secteurs qui sont les plus fragilisés par la crise (restauration, hôtellerie, bars, culture, tourisme...) "mais notre responsabilité, c'est aussi de préparer l'avenir du pays et l'avenir du pays se joue dans l'innovation", a abondé à ses côtés le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Lancés en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy après la crise économique de 2008, les PIA sont des crédits budgétaires sanctuarisés. Les trois premiers étaient dotés respectivement de 35 milliards d'euros, 12 milliards et 10 milliards.

Pour le PDG d'Exotrail, David Henri, l'apport du PIA3 a été "essentiel" au développement de son entreprise, créée en 2017 et qui développe notamment des systèmes de propulsion électrique pour les petits satellites. "Ca nous a permis de lever 3 millions d'euros de financements privés, ce qui illustre l'effet de levier que peuvent avoir des financements" publics, a-t-il déclaré. "Grâce à ça, nous avons pu réussir notre objectif de construire un démonstrateur de propulseur et on a pu le lancer dans l'espace début novembre 2020", a-t-il ajouté.