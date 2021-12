"Je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance", lance Emmanuel Macron avant Noël

Emmanuel Macron, le 17 décembre 2021 à Bruxelles. ( POOL / STEPHANIE LECOCQ )

À la veille du réveillon de Noël et alors que les cas de Covid-19 explosent, le chef de l'État appelle sur les réseaux sociaux les Français à respecter les gestes barrières, se faire tester et à se faire vacciner .

Alors que la flambée des cas de Covid-19 se poursuit en France, Emmanuel Macron appelle les Français à la vigilance à la veille du réveillon de Noël. "Bonnes fêtes à tous", écrit le chef de l'État jeudi 23 décembre sur Twitter. "À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptômes, on s'isole, on alerte" , met-il également en garde.

"À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres", ajoute-t-il.

Le président de la République a également publié une vidéo sur TikTok. "Ce sont des moments de retrouvailles, de gaité, d'insouciance, de partage en famille ou entre amis, mais cette année une fois encore à cause du virus, je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance pendant ces fêtes" , explique-t-il, avant de lister les gestes barrières : "le masque, se laver régulièrement les mains, tenir les distances, aérer régulièrement (...) dès qu'il y a des symptômes nous isoler et nous tester".

"C'est, même si vous êtes vaccinés, de vous tester vous-mêmes ou d'aller vous faire tester avant d'aller retrouver vos proches, en particulier quand ils sont plus âgés", répète-t-il. Et, pour ceux qui n'ont pas encore reçu d'injection, " il est temps d'aller vous faire vacciner ou de mieux vous faire protéger avec le rappel vaccinal" , martèle Emmanuel Macron, car, insiste-t-il, "le virus tourne".

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 s'élevait à près de 85.000 mercredi, en augmentation de 28% en seulement une semaine. Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, le variant Omicron, particulièrement contagieux, sera majoritaire en France entre Noël et le Nouvel An. Il craint jusqu'à 100.000 contaminations par jour fin décembre.

Dans ce contexte, l'exécutif multiplie depuis plusieurs jours les appels à se faire tester avant de se rendre en famille. "Si vous venez l'après-midi du 24 ou le soir vous n'aurez pas forcément votre résultat" à temps pour le réveilleon, a néanmoins prévenu jeudi matin sur franceinfo François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes, alors que les laboratoires sont déjà submergés, avec six millions de tests de dépistage du Covid-19 par semaine.