"Je voulais faire "Les Yeux dans les Bleus" dans une équipe de filles"

Sur une demi-saison l'année dernière, Stéphanie Gillard et sa caméra ont suivi à la trace les filles de l'OL, lors d'une fin d'exercice 2018-2019 évidemment couronnée de succès. Ça donne le touchant documentaire Les Joueuses, produit par Julie Gayet et qui déboule en salles ce mercredi, neuf jours après une cinquième C1 consécutive raflée par les Fenottes. La réalisatrice raconte cette expérience, rend hommage à cette équipe hors normes et dévoile ses inspirations : Les Yeux dans les Bleus forcément, mais aussi Zidane, un portrait du XXIe siècle.

Lorsque la France a gagné la Coupe du monde en 2018 et que j'ai vu le film de TF1, je n'étais pas super emballée, même si je sais que les conditions étaient très compliquées, il y a une telle trouille au niveau de l'institution. Ça devenait de la communication, il n'y avait plus rien : on avait tous vu les stories Instagram des joueurs pendant la CDM, et on s'attendait à retrouver cette énergie dans le film. Les réalisateurs avaient pris le parti de ne pas utiliser ces images-là, j'avais trouvé ça dommage. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser les stories Instagram des joueuses, à un moment. Je me suis dit qu'on ne pouvait plus faireaujourd'hui et qu'il fallait peut-être le faire dans une équipe de filles. Il y avait la Coupe du monde féminine qui arrivait, j'étais sûre que ça allait prendre. On est allés voir la Fédé pour faire un truc avec l'équipe de France, elle nous a dit que ça allait être très compliqué, ce que je voulais faire ne leur convenait pas. En parallèle, on est allés voir Jean-Michel Aulas, qui nous a ouvert ses portes.Oui, pour mon premier film, j'avais suivi le Mondial 2002 au Cameroun, parce que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com