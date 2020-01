«Je voulais avoir un père comme lui» : des fans racontent leur Kobe Bryant

Une icône du basket-ball, du sport et pour beaucoup de fans, l'impression de perdre un proche. De la région parisienne au Cameroun, en passant par Le Mans, le choc est immense au lendemain de la mort tragique de Kobe Bryant, à l'âge de 41 ans. Voici le témoignage de trois fidèles du numéro 24 des Lakers. Tous à leur manière, ils rendent un hommage inconditionnel au « Black Mamba », une figure qui les inspirait en dehors des parquets, malgré l'arrogance qui lui était parfois reproché. « Son adieu, c'était un peu comme le sacrifice d'Iron Man »Nicolas, 23 ans, habite à (Essonne) et joue dans le club de basket-ball local. « Dans trois semaines, je vais réaliser mon rêve et partir pour la premier fois à Los Angeles. Je vais voir Lebron James qui est un monstre, mais j'aurais aimé être né des années plus tôt pour voir le Black Mamba de mes propres yeux. J'ai appris à aimer ce sport, les Lakers, la NBA grâce à lui. J'ai toujours voulu ressembler à Shaquille O'Neal parce que je joue au poste de pivot comme lui, mais je m'inspirais aussi des mouvements de Kobe dos au panier. Le poster collector de « 2K » spécial Kobe Bryant collé dans la chambre de Nicolas./DR J'ai un ou deux maillots de Kobe. Mais, surtout j'ai l'édition légendaire du jeu vidéo « 2K17 » pour sa retraite, avec un poster. Ce match d'adieu, je ne l'oublierai jamais. 60 points dans le match, et ces « MVP » scandés par le public à chacun de ses lancers francs. Le plus émouvant, c'est quand il a quitté le terrain un peu avant la fin du match. J'étais partagé entre un sentiment de tristesse et de joie. C'est une partie de mon enfance qui disparaissait. Moi, je suis de la nouvelle génération de films. Alors son adieu, c'était un peu comme le sacrifice d'Iron Man. VIDÉO. La légende du Basket, Kobe Bryant, n'a pas raté sa sortie Après oui clairement, Kobe Bryant était très arrogant ! Il y a eu une pub de Nike ...