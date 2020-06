« Je veux revenir au bureau et voir mes collègues »

Le quartier des banques de Canary Wharf, à Londres. © BEN STANSALL / AFP

Pour de nombreux Français, le confinement a été synonyme d'une nouvelle vie de bureau... à la maison. Le télétravail est-il en train de devenir la norme et la présence dans l'entreprise, l'exception ? Le temps des transports en commun bondés, du petit café entre collègues, des discussions informelles dans les couloirs et des réunions en « présentiel » serait-il définitivement révolu ? Le Point donne la parole à des salariés qui racontent les bouleversements provoqués par le confinement et leur nouvelle vie au bureau.

« Je travaille à Londres comme vendeur au sein de l'activité d'une banque d'investissement de la City. Je m'occupe du marché du crédit, notamment la dette obligataire à haut rendement, comme les junk bonds ("obligations pourries"), et les prêts bancaires en LBO (leveraged buy-out ou rachat avec effet de levier). On amène de la liquidité et des opportunités d'investissement. Nos clients sont des institutionnels. Des fonds de pension, des assureurs, des hedge funds, etc.

En mars, du jour au lendemain, le marché, qui était euphorique, est devenu cataclysmique. Il y a eu des mouvements de panique. Cette crise n'avait rien à voir avec Lehman Brothers, qui était un credit crunch, un assèchement du crédit. C'était nouveau. Beaucoup d'opérateurs voulaient vendre. Mais il n'y avait pas d'acheteurs. Il y a eu une spirale à la baisse qui a alimenté la peur. Le marché du

