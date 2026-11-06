« Je vais te frapper » : Spalletti pète un câble contre un de ses joueurs

« Je vais te frapper » : Spalletti pète un câble contre un de ses joueurs

Troisième mi-temps sur le ring. Oui, la Juventus a gagné ce jeudi soir contre l’AZ Alkmaar en Ligue Europa. Non, la victoire n’a pas du tout satisfait Luciano Spalletti. En même temps, il y a de quoi.

Alors que la Juve menait 2-0, le pion de Mexx Meerdink à la 88 e est venue réveiller la fragilité des Bianconeri . Au point de se prendre un deuxième but, finalement refusé pour hors-jeu. Heureusement pour Juan Cabal, fautif sur l’action, car il aurait sûrement passé un très mauvais quart d’heure. « Je vais te frapper » , a tout simplement lancé Spalletti à Cabal à la fin de l’action, selon la Gazzetta dello Sport. …

LP pour SOFOOT.com