«Je suis toujours joueur de foot», clame Adil Rami

Depuis la finale d'Europa League avec l'OM (0-3 contre l'Atlético Madrid) et le titre de champion du monde des Bleus, en 2018, Adil Rami enchaîne les déconvenues. Licencié par le club olympien, en échec avec le club turc de Fenerbahçe, le défenseur de 34 ans conserve malgré tout son sourire légendaire. Et ne désespère pas d'un énième rebond. Avant la fin du mercato hivernal ?On vous a quitté en conflit avec l'OM durant l'été, vous avez tenté un challenge en Turquie qui, pour le moment n'est pas concluant, comment le vivez-vous ?ADIL RAMI. Je suis déjà content d'en avoir fini avec 2019 et d'être en 2020 (rires). Je peux oublier toutes les mauvaises ondes, les mauvaises personnes qui m'empêchaient d'avancer en 2019. Je suis arrivé à Fenerbahçe, un très grand club avec l'une des meilleures ambiances au monde. C'était l'endroit parfait pour prendre une revanche sur 2019. Mais je n'ai joué que cinq matchs... Ma situation actuelle n'est pas facile à vivre mais je l'accepte parce que j'ai confiance en moi. J'ai le sourire. Je continue de beaucoup travailler. Je crois en ma bonne étoile. Tôt ou tard, il va y avoir un retournement de situation. Je ne suis pas d'accord avec le choix du coach mais je le respecte.Vous êtes champion du monde. Comment expliquer que vous ne vous imposiez pas à Fenerbahçe ?Je suis arrivé tard dans le groupe. L'équipe tournait bien et j'ai connu des petits pépins physiques. Dès mon premier match, je rate une relance. Je prends un coup de massue car pour la première fois de ma carrière, le coach me sort à la mi-temps. Ensuite, je n'ai plus eu de nouvelles... Encore une fois, je respecte le choix du coach. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas encore prêt. J'ai accepté mais j'avais surtout besoin d'enchaîner les matchs. La clé est là, pour moi.Quelle est votre volonté lors de ce mercato hivernal ?Ma priorité, c'est de jouer. Je suis toujours ...