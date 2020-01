«Je suis soulagé», le journaliste marocain Omar Radi a été libéré le 31 décembre

Il a dormi cinq jours en prison. Ce vendredi, le journaliste marocain Omar Radi a indiqué sur Twitter qu'il avait été libéré le 31 janvier. « Je suis très confiant dans la suite du procès, qui finira par une relaxe j'espère. Il y a eu un élan de solidarité inédit et j'en suis aussi soulagé qu'optimiste », réagit-il auprès du Parisien. A toutes celles et tous ceux qui ont oeuvré pour ma libération, j'exprime ma reconnaissance et ma gratitude. Je suis extrêmement touché par les marques d'amour, d'amitié et de solidarité à notre égard, ma famille et moi.-- Omar Radi (@OmarRADI) January 3, 2020 Ce militant des droits de l'homme de 33 ans, qui a couvert des nombreux mouvements de contestation, avait été convoqué le 26 décembre, après avoir critiqué, en avril, une décision de justice ainsi qu'un juge marocain sur ce même réseau social. Lahcen Talfi, juge de la cour d'appel, bourreau de nos frères, souvenons-nous bien de lui. Dans beaucoup de régimes, les petits bras comme lui sont revenus supplier après en prétendant "avoir éxécuté des ordres". Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité ! https://t.co/MlCAqhPlCX-- Omar Radi (@OmarRADI) April 6, 2019 « Lahcen Talfi, juge de la cour d'appel, bourreau de nos frères, souvenons-nous bien de lui. Dans beaucoup de régimes, les petits bras comme lui sont revenus supplier après en prétendant avoir exécuté des ordres. Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité ! », avait écrit Omar Radi, après la confirmation par ce juge de Casablanca de lourdes peines de prison pour des membres du mouvement de contestation sociale du Hirak.Une vague de manifestations de soutienIl avait déjà été entendu en avril pour ces faits et une enquête avait été ouverte. Après une audition devant la police judiciaire la semaine passée et un défèrement devant un procureur, le journaliste avait été incarcéré le 26 décembre, dans l'attente ...