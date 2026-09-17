« Je suis son N+1 » : Leca rappelle qu'il reste le supérieur hiérarchique de Cahuzac

Oui chef. Après la nomination de Cahuzac en tant qu’entraîneur numéro 1 de Lens pour remplacer Dino Toppmöller, Jean-Louis Leca s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse. Il en a profité pour balayer les insinuations sur les liens entre la promotion de Cahuzac et leur amitié, tissée sous les couleurs de Bastia et de Lens : « Est-ce que ça me blesse qu’on réduise sa nomination au lien qu’on a ? Je comprends que les gens puissent penser ça mais on ne peut pas passer à il y a quatre mois et une interview à RMC, où tout le monde est élogieux sur Yannick en disant qu’il va devenir un super entraîneur français à maintenant « c’est son copain » » .

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LP pour SOFOOT.com