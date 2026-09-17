« Je suis son N+1 » : Leca rappelle qu'il reste le supérieur hiérarchique de Cahuzac
Oui chef. Après la nomination de Cahuzac en tant qu’entraîneur numéro 1 de Lens pour remplacer Dino Toppmöller, Jean-Louis Leca s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse. Il en a profité pour balayer les insinuations sur les liens entre la promotion de Cahuzac et leur amitié, tissée sous les couleurs de Bastia et de Lens : « Est-ce que ça me blesse qu’on réduise sa nomination au lien qu’on a ? Je comprends que les gens puissent penser ça mais on ne peut pas passer à il y a quatre mois et une interview à RMC, où tout le monde est élogieux sur Yannick en disant qu’il va devenir un super entraîneur français à maintenant « c’est son copain » » .
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer