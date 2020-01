Je suis Dembi

Fred Dembi va manquer le grand rendez-vous du FC Rouen en Coupe de France face au SCO Angers. Et c'est insupportable que cela ne dérange personne chez les clubs français.

C'est le Barça ou quoi ? Un but magnifique et Rouen prend les devants #FCRFCM #CDF pic.twitter.com/WeGHseXWFr -- Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 6, 2020

Fred Dembi : " Ce maillot, je l'ai porté

On ne trouve pas de sauce Panzani ni de canettes de 8.6 à l'adresse du 87 Boulevard de Grenelle - Paris XV, mais cela n'empêche pas la Fédération française de football d'être tenue par des épiciers.Rappel des faits. Le 6 janvier dernier, le FC Rouen met une volée 3-0 au FC Metz, au stade Diochon, en 32de finale de la Coupe de France. Une-deux, changement d'aile, finition en finesse, le premier but rouennais est signé Fred Dembi. Son petit piqué retombe délicatement au fond des ficelles. Le geste, en plus d'être magnifique, est suivi d'un hommage de l'attaquant à son ami, Nathaël Julan, décédé trois jours auparavant dans un accident de voiture. Dembi dira après le match que son ancien coéquipier au HAC "".En célébrant son but, le buteur rouennais a retiré son maillot du FCR pour dévoiler un maillot floqué Julan de l'En Avant de Guingamp. À ce moment-là, l'arbitre Gaël Angoula sort le carton jaune avec regret, en disant à Dembi : "" Originaire du Havre comme Julan, Angoula préconisera dans son rapport d'après-match d'annuler la suspension.