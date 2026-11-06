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« Je sais ce que c'est que de prendre une tôle » : Haise rassure Cahuzac
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 18:45

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« Je sais ce que c'est que de prendre une tôle » : Haise rassure Cahuzac

« Je sais ce que c'est que de prendre une tôle » : Haise rassure Cahuzac

Solidarité entre entraîneurs. Après la débâcle lensoise en Ligue des champions cette semaine, l’heure est venue pour les Sang et Or de retrouver les terrains de Ligue 1 . Ça sera contre Marseille à Bollaert dimanche soir. Et si Yannick Cahuzac stresse un peu du retour devant le public lensois, il peut toujours se rassurer en écoutant un de ses collègues coachs, en l’occurrence Franck Haise, ancien de la maison artésienne. « J’ai de l’empathie pour Cahu , a-t-il clamé en conférence de presse . Parce que je sais ce que c’est que de prendre une tôle en Ligue des champions, puisque nous en avions pris six à Arsenal ».

Un 6-0 à Arsenal

C’était il y a trois ans. « La différence, c’est que trois semaines avant, on les avait battus, donc le goût était un peu différent » , nuance toutefois le Rennais, qui a connu Cahu en tant que joueur mais aussi comme adjoint . Et puis c’étaient toujours trois buts de moins et contre un adversaire a priori plus fort et à l’extérieur, mais ça Yannick Cahuzac n’a pas besoin de s’en rappeler. « Mais on en avait quand même pris six. Pour les joueurs, l’entraîneur, le staff, ce sont des moments très difficiles. Mais il n’y a pas d’autre chose que de repartir au combat » .

LP pour SOFOOT.com

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