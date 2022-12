"Je rends ma carte": de nombreux adhérents LR excluent tout rapprochement avec Macron

Le logo du parti Les Républicains, le 26 avril 2022, à Paris ( AFP / bERTRAND GUAY )

Si on se rapproche de Macron, "je rends ma carte": les adhérents des Républicains votent ce week-end pour élire le futur président du parti. Nombre d'entre eux refusent toute alliance avec le camp présidentiel, qui les courtise faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Coup sur coup cette semaine, les partisans d'Eric Ciotti, 42,73% des voix au premier tour, et de Bruno Retailleau (34,45%) se sont retrouvés au siège des Républicains dans le XVe arrondissement de Paris, derniers raouts avant le second tour ce week-end.

Dans les meetings, la tentation ne semble pas faire débat chez les adhérents.

Si on se rapproche de Macron, "je rends ma carte. Je ne peux pas supporter celui qui a détruit la filière nucléaire, c'est un scandale", lance à l'AFP un employé d'EDF, venu soutenir, mercredi, Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR.

"Surtout pas! Macron est beaucoup trop à gauche", renchérit un couple de retraités, partisan d'Eric Ciotti, en meeting jeudi soir.

Les candidats qualifiés pour la présidence de LR Eric Ciotti (à droite) et Bruno Retailleau (à gauche), combinaison d'images réalisée le 5 décembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Les deux candidats se rejoignent sur le refus de toute alliance avec la macronie.

S'il est élu, Bruno Retailleau s'est engagé à organiser "un référendum interne" sur le sujet.

Les 91.110 adhérents voteront, par voie électronique, samedi et dimanche.

Avec 73% de participation au premier tour, l'une des clés du second sera de mobiliser le gros quart d'abstentionnistes, mais aussi de récupérer un maximum de voix du côté d'Aurélien Pradié, éliminé de la course à la présidence avec tout de même plus de 22% des voix.

- "moins clivant" -

Chantal Clayeux, adepte de M. Pradié, votera au second tour pour le patron des sénateurs LR jugé "plus rassembleur, moins clivant".

"Je vote Ciotti parce que je préfère une ligne dure de la droite", raconte au contraire Jean-Michel Meeus, un ancien patron d'entreprise de 77 ans.

Le député des Alpes-Maritimes défend un cap "de droite assumée", "refusant le politiquement correct", avec un ton très ferme sur la sécurité et l'immigration.

Bruno Retailleau est, lui, tenant d'une ligne conservatrice et libérale.

"Ce qui me fait choisir Ciotti c'est qu'il est soutenu par Laurent Wauquiez, qui ferait un bon chef pour 2027", ajoute Jean-Michel Meeus.

Le président de la région Auvergne Rhône Alpes, qu'Eric Ciotti souhaite désigner candidat à la prochaine présidentielle, a d'ailleurs fait le déplacement, serrant les mains, au son de "Wauquiez à l’Élysée".

"Laurent, tu es naturellement cette espérance pour la droite", abonde M. Ciotti.

Mais, pour Romain Saint-Joan, supporter de M. Retailleau, "pas question de penser dès maintenant à un candidat potentiel pour 2027". "D'abord, tout est à refaire dans le parti", laminé à la dernière présidentielle avec 4,8% des voix.