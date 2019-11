«Je pourrais donner ma vie pour lui» : les Bleus saluent Deschamps le «centenaire»

Dans un milieu où le CV vaut plus que les discours, la barre des cent que franchira Didier Deschamps dimanche en Albanie dans la peau de sélectionneur tricolore est un atout de plus pour le Basque. « C'est exceptionnel, salue Corentin Tolisso, qui a connu toutes ses sélections sous sa direction, comme tout le groupe France à l'exception de Lloris, Mandanda, Giroud, Matuidi et Sissoko. On ne peut que le féliciter de ce qu'il a fait pour le foot français et le foot en général. Didier Deschamps avait déjà atteint le cap des 100 sélections en tant que joueur (103 capes) et maintenant il le réalise également comme sélectionneur. Il a beaucoup de mérite ! »La longévité de Deschamps et la stabilité de ses groupes lui ont permis de nouer des liens forts avec plusieurs générations. « Je pourrais donner ma vie pour le coach. Je pourrais mourir sur le terrain pour lui », a carrément lâché Benjamin Pavard, grande trouvaille de DD, dans l'émission Daily Sport de Canal + Sport. « C'est un sélectionneur qui gagne, qui dure, souligne Steve Mandanda, qui l'a d'abord connu à Marseille. Il est bien vu par l'ensemble de son groupe, il communique énormément. Il est toujours positif. Il sait inculquer cette gagne. Partout où il est passé, il a gagné. » L'Olympien décrypte la méthode du champion du monde : « Le coach sait être dur quand il le faut, tout en étant clair avec nous. C'est ce qui plaît aux joueurs. Ça contribue aux bons résultats. »Lucas Digne fait le lien entre les deux vies de Deschamps, portées par le même appétit de victoire : « C'est peu banal d'être en poste aussi longtemps mais il va encore y rester un bout de temps s'il continue à avoir ces résultats. Il a récupéré l'équipe de France juste avant le Mondial 2014 et il nous a emmenés en quart de finale qui était l'objectif. Il a eu les résultats escomptés avec une finale à l'Euro 2016 puis le titre de champion du monde. Il ne ...