«Je porterai la prison toute ma vie», témoigne l'ex-footballeur Ghislain Anselmini

Ghislain Anselmini nous a donné rendez-vous à la Plaine des Jeux de Gerland, là où s'entraîne l'équipe de Lyon-Duchère (National) et où il pourrait bientôt devenir l'adjoint de l'entraîneur Laurent Roussey. Et c'est sur ces terrains, à 400 m du stade de Gerland, qu'Anselmini avait débuté en équipes de jeunes à l'OL. Plus de trente ans après, l'ex-défenseur de Lyon, Guingamp et Créteil, 49 ans, y revient, comme un symbole. Il a d'abord hésité à parler de sa vie depuis la sordide affaire (voir ci-dessous) qui lui a valu de passer deux ans en prison, puis a fini par accepter. Pour rappeler qu'un homme à terre a le droit de rebondir. Et aussi signifier aux jeunes joueurs que la vie après le foot de haut niveau recèle parfois des pièges.Que devenez-vous depuis votre sortie de prison en 2016 ?GHISLAIN ANSELMINI. Après avoir travaillé au district du Rhône où j'encadrais, notamment, des lycéens de classes foot, puis avoir dirigé les U 17 du club de Saint-Priest (Rhône), je suis désormais dirigeant dans le club de Lyon-Duchère. J'attends de recevoir un document m'autorisant à assister Laurent Roussey.Fait-il partie de ceux qui vont ont tendu la main après votre sortie de prison ?Oui. Mais j'ai fait deux sorties, vous savez. Pour moi, ça compte de le préciser. Une au bout de 19 mois dans l'attente du procès car j'avais trouvé un travail d'encadrant au district du Rhône. Et l'autre après cinq mois supplémentaires dans la prison de Chambéry. Tout cela a été très dur. C'est une épreuve où tu apprends à survivre.Que disaient vos codétenus par rapport à votre passé de joueur pro ?Certains réagissaient bien. D'autres moins... En plus, j'ai d'abord été détenu à Saint-Etienne. Pour un ex-joueur lyonnais, ce n'est pas idéal (sourires) ! Mais, par rapport à mon passé de joueur professionnel et mon comportement en prison, j'ai ressenti une forme de respect en détention. Le ...