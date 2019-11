"Je picolais tous les jours" : des salariés de Pernod Ricard affirment avoir été forcés à boire

Deux ex-salariés de Pernod Ricard, et une toujours en poste, dénoncent ce lundi dans les colonnes du Parisien leurs conditions de travail, assurant avoir été forcés à boire.. De son côté, le groupe dément toute pression.

"Si vous continuez comme ça, dans trois ans, vous êtes morte". Cette phrase lâchée par son médecin, qui l'a arrêté pour burn-out, a produit un déclic chez Amélie. Cette mère de famille travaille actuellement chez Pernod Ricard et raconte dans les colonnes du Parisien ce lundi 18 novembre comment elle a peu à peu sombré dans l'alcoolisme à cause de son travail. Toujours en poste, elle témoigne sous couvert d'anonymat, tout comme Philippe, qui a quitté son poste de commercial, et qui à l'époque buvait "plus de 40 Ricard par jour".

Tous deux assurent qu'ils étaient obligés de boire, sous la pression de la hiérarchie. "À la fin de la réunion, il m'a dit : 'tu prends un Ricard ? Allez fait pas chier, t'es pas chez Perrier ici !'", se souvient Amélie. "Si je refusais un verre, mon chef me disait : 't'aimes pas les produits que tu vends ?'", explique Philippe.

"On doit montrer qu'on connaît nos produits et qu'on les aime"

Ce lundi, seul Julien, un ancien manager de la société, témoigne à visage découvert. "Dans les bars, discothèques, fêtes et feria de mon secteur, on a un budget pour offrir des verres de pastis aux clients et on consomme avec eux, encouragés par notre hiérarchie. La devise de Ricard, c'est : 'Fais-toi un ami par jour', dévoile cet ancien chef des ventes de l'Hérault. Je picolais tous les jours, à force, ça devient une habitude."

Le quadragénaire explique cependant qu'officiellement, ce n'est pas censé être le cas. Le règlement intérieur "appelle, au contraire, à une consommation modérée. Mais il y a la théorie et la réalité. Dans les faits, on doit montrer qu'on connaît nos produits et qu'on les aime".

Il est sobre aujourd'hui. Mais l'an dernier, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a jugé son taux d'incapacité permanente à 36 % . Il attaqué son ex-employeur devant les prud'hommes fin septembre et attend la décision, qui sera rendue à la fin du mois.

"On applique une tolérance zéro"

De son côté, le groupe Pernod Ricard dément toute incitation à boire. "Tous nos collaborateurs, j'en suis certain, pourraient vous apporter des témoignages radicalement différents. On n'a rien à cacher. Je vous réaffirme que pour l'ensemble du groupe, 19.000 personnes à travers le monde, on applique une tolérance zéro. Il n'y a pas de culture de l'alcool, ni aucune directive, ni incitation, sous aucune forme, à consommer" , assure Emmanuel Vouin, responsable presse du groupe au Parisien.

Bruno Goimier, directeur de la communication de la société, précise de son côté que "tous les collaborateurs ont signé une charte de comportement responsable. Il est écrit, 'au quotidien, ne pas se créer d'obligation de consommation de boisson alcoolisée'".