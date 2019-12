"Je pense d'abord aux usagers" : Borne lance un appel aux grévistes de la RATP et de la SNCF

Invitée de la chaîne C News ce vendredi matin, la ministre de la Transition écologique et des Transports Elisabeth Borne a lancé un appel aux employés grévistes de la RATP et de la SNCF afin qu'ils entendent et tiennent compte des "difficultés des Français". Alors que les transports en commun parisiens et la SNCF sont touchés ce vendredi par la grève pour un neuvième jour consécutif, le ras-le-bol des usagers se fait de plus en plus prégnant à l'approche des fêtes de fin d'année.

Elisabeth Borne ( AFP / ERIC PIERMONT )

Elisabeth Borne a, ce vendredi matin, lancé un appel aux conducteurs de la RATP et de la SNCF, dont les trois quarts ne seront pas touchés, selon elle, par la prochaine réforme des retraites . "Je pense d'abord aux usagers qui doivent se lever tôt, qui rentrent plus tard, qui peuvent être stressés parce qu'ils ont des enfants à récupérer, à la crèche ou à l'école. Je veux dire aux conducteurs de la SNCF et de la RATP (que) plus des trois quarts des conducteurs ne seront pas concernés par la réforme. Je les appelle à entendre les difficultés des Français", a déclaré la ministre sur C News .

Elle a une nouvelle fois jugé "irresponsable d'annoncer qu'on veut gâcher les vacances de Noël des Français", après que le secrétaire général de la CGT-Cheminots a prévenu qu'il n'y aurait "pas de trêve de Noël". "Maintenant il faut s'assoir à la table de discussions et reprendre le travail", a ajouté Mme Borne qui a voulu "rendre hommage aux agents qui travaillent".

"Il faut respecter le droit de ceux qui veulent aller travailler"

Interrogée sur une vidéo montrant des grévistes invectivant des non-grévistes, elle a répondu que "la grève c'est un droit mais il faut respecter le droit de ceux qui veulent aller travailler". "Le droit de grève existe, le droit de blocage, il n'existe pas", a-t-elle également réagi au sujet des blocages survenus jeudi au port de Marseille.

"Il y a des débordements (vis-à-vis des non grévistes, ndlr), je ne peux que le déplorer d'autant plus 75% des conducteurs ne sont pas concernés par la réforme", a-t-elle martelé. La ministre a affirmé que "pour les 25% qui sont concernés, là aussi on est ouvert à donner le maximum de garanties sur le maintien des droits acquis avant le basculement" dans le nouveau système de retraites.