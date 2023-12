« Je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque » : les confessions de Palazón (Rayo Vallecano)

Les langues se délient.

Le sujet de la santé mentale chez les joueurs concerne tous les pays, tous les championnats, et l’Espagne n’y fait pas exception. Invité lors de l’émission YouTube Vaya Vaina avec son coéquipier Óscar Valentín, l’attaquant du Rayo Vallecano Isi Palazón a notamment abordé le sujet de la santé mentale. Et le joueur en partie formé au Real Madrid n’a pas manqué d’indiquer les ravages que peuvent causer le rythme actuel dans le foot ainsi que l’impact des réseaux sociaux sur les joueurs. « L’année dernière, j’ai eu beaucoup de pression, parce que c’était peut-être le “boom” de ma carrière, mais j’ai eu un été étrange, a d’abord expliqué Isi. Je ne me sentais pas moi-même, ni heureux. J’étais fatigué, j’avais mal à la tête… Je pensais que j’allais avoir une crise cardiaque, que j’allais mourir. Puis le mariage de Pozo (l’un de ses coéquipiers au Rayo, NDLR) a eu lieu et j’en ai parlé à mes coéquipiers là-bas. La meilleure chose que j’ai faite a été d’en parler à ma famille, à mes collègues et de contacter un professionnel. C’est la meilleure décision que j’ai prise. » …

AC pour SOFOOT.com