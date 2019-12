«Je ne verrai pas ma fille à Noël» : la SNCF supprime les voitures réservées aux enfants seuls

Pour les parents séparés, que de nombreux kilomètres éloignent, le service « Junior et compagnie » consiste en une solution rêvée à chaque vacances scolaires. Leurs enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls peuvent être accompagnés le temps de leur trajet, à partir de 35 euros par tête.Mais pour Noël, les familles vont devoir trouver d'autres solutions pour voir leur progéniture se déplacer : la SNCF a annoncé mardi que ce service était annulé du 20 au 24 décembre, en raison des lourdes perturbations qui affectent les transports en commun depuis le début de la contestation contre la réforme de la retraite.Mardi, Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF a annoncé que « 50 à 60 % des trains circuleront » ce week-end. Mais sans les 5 000 enfants concernés par l'annulation de « Junior et compagnie », indique ce mercredi la SNCF.« Ils ont préféré réquisitionner des places pour les adultes »« On sacrifie les enfants qui voyagent seuls et on gâche leur Noël pour faire de la com'. Ils ont préféré réquisitionner des places pour les adultes dont les trains ont été annulés ! », enrage Laura. Cette habitante de Paris ne pourra pas accueillir vendredi sa fille de 8 ans qui vit chez son père à Bordeaux. Elle avait réservé un billet dès le mois de novembre et posé des vacances, avant de découvrir, par un message de la SNCF reçu mardi, l'annulation du service. LIRE AUSSI > Grève SNCF à Noël : pour les usagers, c'est encore le grand bazar« Je ne verrai donc pas ma fille à Noël alors que ça fait quatre mois que je ne l'ai pas vue. Elle est très déçue... ». Laura a étudié toutes les alternatives possibles pour récupérer son enfant depuis Bordeaux. Rien n'est envisageable. « L'avion c'est trop cher, le bus ce n'est pas possible, elle est trop jeune pour voyager seule... Aucune autre solution de rechange n'est proposée par la SNCF », déplore la jeune maman. Résignée, elle dit ...