"Je ne supporte pas l'AC Ajaccio, mais je suis fan de Benjamin Leroy !"

Un autographe de Leo Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé ? Très peu pour Jordan Garnier. Cheminot de 23 ans résidant en Haute-Savoie, ce passionné de football vibre pour une seule et unique personne : son idole Benjamin Leroy, actuel gardien de l'AC Ajaccio. Ou comment un entraînement de football peut amener à la naissance d'un fanatisme, et d'une belle amitié.

C'était lors de l'été 2014, peu après sa signature à Évian Thonon Gaillard, club dont j'étais supporter. L'équipe faisait un stage d'oxygénation à Combloux-Megève, situé à trois kilomètres de chez moi. J'allais les voir s'entraîner dès que j'avais un moment et en tant que gardien de but, j'aimais bien rester derrière les cages pour observer les séances spécifiques au poste. À la base, je venais surtout pour échanger avec Bertrand Laquait, car je ne connaissais pas vraiment Benjamin. À la fin de la semaine, j'ai demandé à l'entraîneur des gardiens si je pouvais faire une photo avec eux. Ils les appellent, et trois arrivent pendant que le quatrième était en train de faire une autre photo. En attendant, Benjamin est venu me parler :Nous avons commencé à discuter ensemble et il m'a promis que si je venais, il me donnerait ses gants après le match. Pour un gardien, c'est le plus beau cadeau possible !Juste après l'entraînement, je suis allé au boulot. Là, mon patron me dit qu'il a modifié le calendrier et que je devais bosser ce week-end. Ça tombait pile au moment du match... C'était mon premier emploi, donc je n'ai pas osé expliquer la situation. J'ai contacté Benjamin par les réseaux sociaux pour le prévenir, puis j'ai demandé à mon voisin de se rendre au match pour récupérer les gants à ma place. Plus tard dans la saison, Benjamin est passé de remplaçant à titulaire dans l'équipe, et tout le monde s'est rapidement rendu compte qu'il dégageait un gros potentiel. Quand il est passé numéro un, j'étais comme un dingue ! Je lui mettais un mot d'encouragement avant chaque match, sur Twitter. Même si je le trouvais