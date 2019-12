«Je ne suis pas un morceau de viande ni un objet sexuel» : cyberharcelées, elles témoignent

C'est un fléau numérique qui peut briser une carrière, voire une vie. Le cyberharcèlement, dont sont victimes majoritairement des femmes et des personnalités exposées (élus, journalistes, militants, etc.), est au cœur d'une proposition de loi « visant à lutter contre la haine sur Internet ». Le texte a été adopté dans la nuit de mardi à mercredi au Sénat, après avoir été adopté par l'Assemblée nationale en juillet dernier.Cette proposition de loi prévoit notamment des amendes renforcées pour les plateformes qui ne retireraient pas en 24 heures maximum les contenus « manifestement » illicites. Si elle anticipe que le Sénat ne votera pas le texte tel qu'il est ressorti de l'Assemblée nationale, la députée LREM qui le porte, Laetitia Avia, espère une adoption finale « le plus tôt possible ». « Il y a urgence, quand on voit cette exacerbation de la haine en ligne », alerte-t-elle auprès du Parisien. Nous avons justement recueilli les témoignages de deux femmes journalistes, victimes de cyberharcèlement au cours des deux dernières années. Elles ont porté plainte. « Il voudrait faire de moi une proie. Il prend de force une place dans mon quotidien »Marie*, 29 ans Marie* a porté plainte.? LP/Aurélie Ladet Elle en marre d'être considérée comme « un morceau de viande ou un objet sexuel ». Alors, Marie*, journaliste qui enchaîne les CDD à Radio France depuis trois ans et demi, a décidé de ne plus laisser passer les messages sexistes qu'un internaute lui envoie régulièrement depuis deux ans. Elle a porté plainte en novembre 2018, et espère qu'un procès pourra se tenir bientôt.Tout a débuté à la fin de l'été 2017, depuis que Marie passe de temps en temps à la télévision en raison du rapprochement des antennes télé et radio du groupe audiovisuel public. « J'ai commencé à recevoir des messages de mecs un peu relous », se rappelle-t-elle, sans trop y prêter attention à ...