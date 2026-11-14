"Je ne suis pas un macroniste", affirme Teddy Riner, qualifiant les félicitations du président de "baiser empoisonné"

Le judoka Teddy Riner, nouveau candidat à la présidentielle, visite le "Salon Made in France" à Paris, le 14 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Je ne suis pas un macroniste", a déclaré le nouveau candidat à la présidentielle Teddy Riner, qualifiant les félicitations d'Emmanuel Macron à sa candidature de "baiser empoisonné", lors d'une visite samedi au salon du Made in France.

Le judoka Teddy Riner, nouveau candidat à la présidentielle, visite le "Salon Made in France" à Paris, le 14 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Moi je ne suis pas l'envoyé du président. Je ne suis pas un macroniste", a déclaré le judoka, quintuple champion olympique, qui a créé la surprise lundi en annonçant se lancer dans la course à l'Élysée. "Je dirais que si je devais définir les félicitations du président, ce serait" comme "un baiser empoisonné", a-t-il ajouté devant la presse, alors que le chef de l'Etat s'était félicité de sa candidature, estimant que cela ne pouvait "qu'apporter au pays".

Teddy Riner est arrivé au salon du Made in France entouré d'une cohorte de journalistes.

Le judoka, qui se revendique "ni de droite ni de gauche", est accusé par une partie de la classe politique de vouloir poursuivre la politique macroniste.

Le judoka Teddy Riner, nouveau candidat à la présidentielle, visite le "Salon Made in France" à Paris, le 14 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le judoka, qui a fait son premier déplacement de campagne vendredi dans un hôpital de Saint-Denis pour "écouter les soignants", a fait, dans un entretien au Parisien des propositions pour une réforme des retraites ou un allègement des cotisations sociales qui peuvent attirer le centre-droit.

Mais le judoka, qui déplore aussi le fait "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur", pourrait aussi empiéter sur la gauche.