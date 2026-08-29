« Je ne peux pas repartir au Sénégal comme ça » : Souleymane Sylla, un très long combat

Ancien footballeur professionnel au Sénégal, Souleymane Sylla a vu sa carrière s’arrêter après un accident de la route en décembre 2021. Devenu tétraplégique, il a quitté Dakar pour poursuivre ses soins en France, jusqu’à rejoindre la Fondation Mallet. À 37 ans, il se reconstruit dans cette fondation, alors que sa situation administrative menace désormais de mettre un coup d’arrêt à ce travail.

Croiser ses bras. À première vue, difficile d’y voir un exploit. « Ma dernière victoire peut paraître insignifiante : j’ai réussi à croiser mes deux mains. Pour beaucoup, ce n’est qu’un geste. Pour moi, c’est l’aboutissement de centaines d’heures de travail, de patience et de persévérance. » Quelques années plus tôt, le Sénégalais Souleymane Sylla, footballeur professionnel au Sénégal, demandait tout autre chose à son corps. Il avalait des kilomètres sur une plage de Dakar, parfois avant même que le soleil ne se lève, quand tout le monde ou presque dormait encore. Sauf sa grand-mère qui, elle, avait déjà commencé sa journée. « Avec le recul, je crois que c’est elle qui m’a transmis le goût de l’effort » , raconte-t-il. Le ballon avait lui aussi trouvé sa place dans la famille : le père jouait, le grand frère aussi, les oncles également. Souleymane finit logiquement par s’y mettre, au football. Jusqu’à cet accident en 2021 qui stoppe sa carrière et change sa vie.

Des petits business et des « petits »

Le jeune Sylla commence derrière sur un terrain de foot, mais son coach, Malick Daf, le fait ensuite avancer de quelques mètres. « J’étais défenseur central de formation, rembobine-t-il aujourd’hui depuis son lit d’hôpital. En 2012, quand je suis arrivé au Port autonome de Dakar, il m’a fait jouer au milieu de terrain, devant la défense. J’étais assez polyvalent : je pouvais jouer arrière droit, dans l’axe ou au milieu. » La Jeanne d’Arc, l’AS Douanes, le Port, Dakar Sacré-Cœur, Xam Xam puis HLM : les maillots s’accumulent sans vraiment l’éloigner de Dakar. Jusqu’en 2018, quand un agent fait circuler ses vidéos auprès de contacts en Europe et lui ouvre la porte d’un club de deuxième division à Moscou, le FK Khimki. Là, le changement est un peu plus radical : « J’y ai passé un an. Mais le pays, l’environnement, le climat, ce n’était pas adapté à moi. Donc, je suis retourné au Sénégal. » En 2019, le voilà de nouveau au Port.…

*Le prénom a été modifié à sa demande.

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com