« Je ne pars pas à l'improviste, c'est une décision réfléchie » Bernard Pivot quitte l'académie Goncourt

Le journaliste de 84 ans avait rejoint le cénacle en 2004 et en avait pris la tête il y a cinq ans.

Il souhaite « retrouver un libre et plein usage de son temps ». Dans un communiqué lapidaire, l'académie Goncourt annonce, mardi 3 décembre, le départ de Bernard Pivot à la fin du mois. Journaliste et animateur d'« Apostrophes » - l'émission littéraire la plus célèbre de la télévision française -, il était entré à l'académie Goncourt en octobre 2004, succédant à André Stil. Il a été le premier non-écrivain à rejoindre la prestigieuse institution, dont il est devenu président en janvier 2014, à la suite d'Edmonde Charles-Roux.

Joint par Le Monde, Bernard Pivot a précisé les circonstances de son départ :

« Je ne pars pas à l'improviste, c'est une décision mûrement réfléchie, j'avais d'ailleurs averti mes camarades du Goncourt dès le moi de juin, je leur avais dit que je m'éloignerais en décembre. J'ai toujours fait comme ça dans ma vie, je pars quand je pense que c'est le moment. Je n'ai aucun regret, aucune amertume, bien au contraire, j'ai passé quinze belles années au Goncourt, quinze années comme membre du jury et cinq années comme président, quand Edmonde Charles-Roux m'a fait entrer au jury, en 2005, c'était d'autant plus inespéré que je n'étais pas écrivain mais journaliste, et c'était la première fois qu'un journaliste intégrait le Goncourt. Aujourd'hui, la raison de ma décision est simple. Je suis dans ma quatre-vingt-cinquième année, il ne me reste plus beaucoup d'étés devant moi, et je préfère les passer avec ma famille et mes amis. C'est un peu de l'égoïsme tardif. Mais peut-être, à un certain moment, l'égoïsme tardif devient-il une bonne gestion de vie ? »

