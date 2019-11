"Je n'ai pas honte" : François Ruffin assume avoir joué "la carte Macron" pour tenter de sauver les salariés d'Ecopla

François Ruffin s'est justifié après la publication sur les réseaux sociaux d'un enregistrement audio de septembre 2016 où l'on peut entendre le futur président de la République et le futur député de La France insoumise se mettre d'accord sur une "stratégie".

François Ruffin et Emmanuel Macron, le 3 octobre 2017 à l'usine Whirlpool d'Amiens. ( POOL / PHILIPPE WOJAZER )

Emmanuel Macron et François Ruffin mettent-ils en scène leur rivalité ? Mardi 26 novembre, le jeune avocat proche des "gilets jaunes" Juan Branco a posté sur son compte Twitter un enregistrement audio qui dévoile selon lui "comment François Ruffin et Emmanuel Macron ont mis en scène leur rivalité, utilisant les ouvriers pour propulser leur notoriété".

Dans cet enregistrement daté du 12 septembre 2016, on peut entendre le futur président de la République et le futur député de la France insoumise aborder la situation des salariés d'Ecopla , une entreprise de moules en aluminium menacée de fermeture, dont une vingtaine de salariés se sont rendus dans la capitale pour "plaider leur cause".

"Je pense qu'on sort d'ici en étant pas contents"

Les deux hommes discutent au QG d'En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, qui vient tout juste de quitter le gouvernement et s'apprête à se lancer dans la course à la présidentielle, à la tour Montparnasse, à Paris. François Ruffin, pas encore député mais déjà engagé en politique notamment à travers son journal Fakir , lui propose de "réfléchir stratégie" . Il suggère au futur président de la République d'être "vivement et publiquement interpellé par les salariés d'Ecopla" lors d'un "premier épisode", puis que Emmanuel Macron en réponse leur propose de se rendre sur place pour un "un deuxième épisode". "Ok", lui répond alors ce dernier, en lui proposant de "caler une date de déplacement" et de la communiquer "ensemble". "Et je pense qu'on sort d'ici en étant pas contents", ajoute M. Ruffin.

Quelques heures plus tard, les salariés d'Ecopla viennent perturber un meeting d'Emmanuel Macron dans le centre de Paris. François Ruffin est présent. Face aux journalistes, l'ex-ministre de l'Économie reconnaît avoir commis "une erreur" en ne voyant pas "que le sujet pouvait basculer aussi vite en liquidation". Il leur rend visite quelques jours plus tard, mais sans grand succès. En mars 2017, les salariés abandonnent leur projet de reprise et l'entreprise est liquidée.

"Bouffer la lumière de Macron"

L'enregistrement est loin d'être inédit. Il avait déjà été dévoilé en octobre 2016 par Radio Nova, à l'occasion d'une série de sujets sur la campagne présidentielle. Mais comme le précise Marianne , le contexte est un peu différent de ce que laisse supposer Juan Branco. Cette discussion entre les deux hommes s'est en effet déroulée sous les yeux des représentants d'Ecopla.

D'ailleurs à cette époque, François Ruffin assume déjà cette stratégie auprès du journaliste de Radio Nova. "Là, celui qui est la clef du dossier, c'est Macron, parce que Macron, il est en pleine lumière donc il faut lui bouffer un peu de sa lumière pour les faire exister (les salariés d'Ecopla, ndlr)", explique-t-il, rappelle l'hebdomadaire.

"Nous avons squatté son QG de campagne à la tour Montparnasse. S'en est suivie une discussion entre les salariés, Fakir et Macron pour sortir le combat des Ecopla de l'ornière. Dès le soir-même, à la surprise générale, de son staff, d'Emmanuel Macron lui-même, les salariés l'ont interpellé à la sortie d'un meeting, à Paris. Le but, pour nous, ici, n'était pas d'enfoncer Emmanuel Macron mais d'aider les salariés dans leur bataille", explique par ailleurs le député de la Somme au Figaro mardi 26 novembre.

"Je n'ai pas envie de me cacher sur ce truc-là, ajoute-t-il. Je n'ai pas honte. J'étais dans un combat pour sauver des salariés d'une boîte située au fin fond de l'Isère. J'avais une carte Macron à jouer, je l'ai jouée. Et j'ai d'ailleurs joué d'autres cartes avec d'autres candidats à la présidentielle au même moment."

Et Whirlpool ?

Juan Branco va plus loin et accuse François Ruffin et Emmanuel Macron d'avoir également orchestré leur opposition lors de leur deux rencontres à l'usine Whirlpool d'Amiens, dont ils sont tous deux originaires, en octobre 2017 et la semaine dernière .

Auprès du Figaro , l'entourage du chef de l'État "nie catégoriquement toute mise en scène avec François Ruffin à Amiens" dans le dossier Whirlpool. "Les nombreux témoins des différents face-à-face en attesteront", indiquent ses proches, en soulignant "l'attachement sincère du président auprès des ex-salariés".