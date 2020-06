L'ancien Premier ministre s'est dit mardi matin "surpris" par les déclarations de l'ancienne procureure financière, qui a affirmé la semaine dernière avoir subi des "pressions" de sa hiérarchie dans la conduite de l'enquête sur l'affaire Fillon, un "poison dans l'institution judiciaire", selon lui.

Manuel Valls le 26 septembre 2019 à Paris. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Entendue le 10 juin, devant la Commission d'enquête de l'Assemblée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'ancienne cheffe du Parquet National Financier (PNF) Eliane Houlette s'est émue de la "pression" et du "contrôle très étroit" qu'aurait exercé le parquet général durant ses investigations visant les époux Fillon. Un dossier qui a pesé sur la campagne électorale de 2017, à un moment où François Fillon était haut dans les sondages.

Invité de France Inter mardi 22 juin, Manuel Valls s'est dit "surpris" par ces déclarations. "Cela met un doute, un poison dans l'institution judiciaire, et c'est pour cela que le président de la République a eu raison de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé et que toute transparence soit faite sur la procédure", a-t-il estimé. "La commission d'enquête a beaucoup de pouvoir, et elle doit pouvoir, bien évidemment, si elle le souhaite, interroger, questionner les ministres et notamment les ministres de l'époque", a affirmé le désormais conseiller municipal de Barcelone.

"Non, évidemment, cela ne remet pas en cause la légitimité de l'élection présidentielle de 2017" , a martelé l'ancien Premier ministre de Manuel Valls, alors que certains à droite jugent que l'élection a été tronquée. "Je n'ai aucun doute sur le fait que François Hollande n'a établi aucune pression dans cette affaire . D'ailleurs on ne comprend pas très bien de quelle pression il s'agit. Elle (Éliane Houlette, ndlr) a elle-même dit qu'il n'y avait aucune pression politique."

Deux jours après son passage devant les députés, Mme Houlette a en effet "regretté" que ses propos aient été "déformés ou mal compris". "M. Fillon n'a pas été mis en examen à la demande ou sous la pression du pouvoir exécutif", a-t-elle affirmé, ces "pressions" étaient d'ordre "purement procédural".

Mais ses premières déclarations ont déclenché une avalanche de réactions de politiques critiquant une instrumentalisation de la justice dans cette affaire ultra-sensible. "Il est essentiel de lever ce doute délétère pour l'institution judiciaire", a jugé dimanche les colonnes du Journal du Dimanche la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans le JDD.

Emmanuel Macron a saisi pour avis le Conseil supérieur de la magistrature pour "vérifier que le parquet national financier a bien mené en "toute sérénité, sans pression" de l'exécutif son enquête sur les époux Fillon.