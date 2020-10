"Je me changeais au milieu des jeunes"

Formé à Auxerre puis passé par Amiens, Orléans, Nancy, Angers ou encore le Red Star la saison dernière, le milieu de terrain Loïc Puyo (31 ans) a décidé de prendre la plume, pour So Foot, afin de raconter son quotidien de footeux. Après avoir évoqué la vie d'un joueur libre lors d'un mercato, il se replonge dans l'enfer du loft, qu'il a vécu à Angers il y a deux ans.

Puyo : " On est stressé, pendu au téléphone "

"Mon nom avait carrément été effacé"

Ça n'est jamais plaisant de devenir celui que l'employeur ne désire plus dans ses rangs. Je m'étais retrouvé dans ce statut peu enviable en 2018, lorsque j'évoluais au SCO d'Angers. On se retrouve alors écarté et placé dans un "loft" à l'écart du groupe professionnel, souvent dans un vestiaire du centre de formation, seul ou avec d'autres compagnons d'infortune. Pour planter le décor, j'étais un joueur d'Angers depuis une saison. Je n'avais fait que huit petites apparitions en Ligue 1 et trois titularisations en Coupe. On ne va pas se mentir, c'était un maigre bilan. Mes performances n'ont pas été mirobolantes, mais auraient sans doute mérité plus de considération. Toujours est-il qu'au mois de mars, une pubalgie s'était déclarée et, voyant mon temps de jeu famélique ne pas évoluer, j'avais préféré stopper ma saison pour pouvoir me concentrer à 100% sur la préparation de la suivante, afin de ne pas traîner cette pénible blessure. Je suis parti en vacances dans le but de me soigner, afin de revenir à bloc pour le début de la préparation physique le 1juillet, jour de reprise pour l'effectif professionnel. N'ayant eu de nouvelles de personne côté staff médical ou staff technique, je suis donc revenu le 29 juin à Angers afin de faire un bilan avec le médecin et déterminer mon programme de reprise.Je m'en souviens comme si c'était hier : à peine le panneau Angers dépassé, mon agent me téléphone. Il me demande si je suis apte à rejouer normalement afin d'aller faire des essais, car le club ne compte plus sur moi. Il a terminé son appel en me disant que le SCO allait m'avertir d'une reprise décalée avec l'équipe réserve... Par mail ! Le ciel m'est tombé sur la tête. Un choc tellement violent ! Les dirigeants avaient dressé une liste de huit joueurs sur qui ils ne comptaient