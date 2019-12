«Je m'incline devant leur sacrifice» : l'hommage de Macron aux 13 soldats tués au Mali

« Je m'incline devant leur sacrifice », « ils sont morts pour nous tous », a notamment déclaré Emmanuel Macron lors de son éloge funèbre. Il a ensuite remis, à titre posthume, la Légion d'honneur à ces 13 hommes.Ces soldats sont décédés le 25 novembre, dans une collision entre deux hélicoptères, lors d'une opération contre des djihadistes au MaliAvant la cérémonie d'hommage national aux 13 militaires français aux Invalides, les Parisiens ont pu se recueillir au passage de leurs cercueils à 11h30 sur le pont Alexandre-IIIUne enquête est en cours pour déterminer les circonstances de leur accident 16h45. « Il aimait l'armée mais pas la guerre ». « On ne se prépare pas à perdre son amour... Il aimait l'armée mais pas la guerre », a réagi ce lundi sur RTL la compagne du lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, fils du sénateur du Haut-Rhin et ancien ministre Jean-Marie Bockel.« Si seulement j'avais les mots assez justes pour parler de lui, c'était un homme heureux, qui aime se lever le matin pour aller le matin à son travail rejoindre ses frères », a aussi déclaré la jeune femme qui attend un enfant.16h35. Le président rencontre les proches des victimes. Après son discours, Emmanuel Macron rencontre les familles des 13 soldats.16h25. La cour des Invalides commence à se vider. Politiques et délégations de militaires quittent progressivement les lieux. La cérémonie a duré 1h30, dans un froid polaire.16h15. Sonnerie aux morts et Marseillaise. La cérémonie se termine, comme elle l'avait commencé, par l'hymne national. Sur la marche funèbre de Chopin, des militaires remportent les dépouilles et les portraits des victimes. Les familles les suivent. Les cercueils des 13 militaires français morts au Mali quittent les #Invalides au son de la marche funèbre #HommageNational pic.twitter.com/9WqTysLQtE-- Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) December 2, 2019 15h55. La remise de la Légion d'honneur. Après avoir de ...