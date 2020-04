Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Je leur dois la vie", dit Boris Johnson à propos du personnel soignant Reuters • 12/04/2020 à 12:30









"JE LEUR DOIS LA VIE", DIT BORIS JOHNSON À PROPOS DU PERSONNEL SOIGNANT LONDRES (Reuters) - Boris Johnson, qui s'est exprimé pour la première fois depuis sa sortie des soins intensifs, a dit devoir la vie au personnel soignant. Atteint de la pneumopathie due au coronavirus, le Premier ministre britannique a été admis il y a une semaine à l'hôpital Saint-Thomas, dans le centre de Londres, puis transféré lundi soir en soins intensifs. Il en est sorti jeudi. "Je ne les remercierai jamais assez. Je leur dois la vie", a-t-il déclaré, évoquant le personnel de l'hôpital, qui se trouve sur le bord de la Tamise, face au Parlement. Ses propos ont été communiqués aux journalistes et confirmés dimanche par ses services. Le chef du gouvernement, qui est âgé de 55 ans, s'est levé pour le première fois vendredi et fait de courtes promenades, précisent-il. Sa convalescence ne fait que commencer, souligne Downing Street. (Estelle Shirbon , version française Jean-Philippe Lefief)

