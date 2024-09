"Je crois que nous pourrons participer au gouvernement", dit Larcher (LR)

Le président du Sénat Gérard Larcher à Paris, lors d'une réunion contre l'antisémitisme au Théâtre Antoine, le 3 juin 2024 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La droite va sans doute participer au gouvernement de Michel Barnier car le Premier ministre a "fait siennes" ses principales propositions, a estimé le président (LR) du Sénat Gérard Larcher dans un entretien au Figaro publié lundi soir.

"Le Premier ministre me semble avoir fait siennes nos propositions et je crois que nous pourrons participer au gouvernement", déclare le président de la chambre haute.

"Cela me paraît logique car le dialogue que nous avons instauré avec Michel Barnier est fluide et je ne doute pas qu'il puisse nous apporter les garanties nécessaires. J'ai confiance en lui", ajoute-t-il.

Vendredi dernier, les chefs de file des députés et des sénateurs LR, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, avaient indiqué que la droite prendrait sa décision quant à une participation au gouvernement en fonction du programme de Michel Barnier sur le pouvoir d'achat, les finances publiques, l'immigration et la sécurité.

Ils avaient laissé planer cette incertitude bien que Michel Barnier appartienne aussi à LR.

En posant ses "conditions", à travers des propositions formulées en juillet, la droite a "insisté sur deux points", rappelle M. Larcher: "pas de hausses d'impôts et pas d'abrogation de la réforme des retraites, sur laquelle nous sommes prêts à des ajustements".

Interrogé sur la possibilité que M. Barnier élargisse son gouvernement à des personnalités de gauche, le président du Sénat observe que "la gauche a fermé la porte en rejetant l'hypothèse Bernard Cazeneuve, en refusant toute participation à la réflexion collective, tout est dit".

"Cette gauche, qui a menacé tout gouvernement non dirigé par Mme (Lucie) Castets, n'a pas fait preuve à mes yeux de sens des responsabilités. Elle s'est mise toute seule en dehors", ajoute-t-il.