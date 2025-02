"Je considère de que je n'ai commis aucune infraction", affirme Jean Castex

Le PDG de la RATP et ancien Premier ministre Jean Castex, visite le nouveau métro parisien, le MF19, construit par Alstom, au centre de maintenance de la RATP à Bobigny, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le PDG de la RATP Jean Castex a fait part vendredi de sa certitude de n'avoir "commis aucune infraction" au lendemain de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales.

L'ancien Premier ministre a été entendu par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie au sujet de l'octroi d'aides publiques à une entreprise de haute technologie, lorsqu'il était président de la communauté de communes de Conflent Canigo (Pyrénées-Orientales) fin 2017.

"Une plainte a été déposée six ans plus tard", a révélé Jean Castex qui a assuré avoir "répondu à toutes les questions" qui lui ont été posées jeudi.

La garde à vue a duré de 09h00 à 18h30 et aucune mise en examen n'a été prononcée à son issue. Trois autres personnes ont également été entendues dans le cadre de cette enquête préliminaire: deux anciens vice-présidents et le directeur général des services de la collectivité.

"Bien sûr, respect de la présomption d'innocence, de moi-même et des trois autres personnes qui ont été entendues", a souligné Jean Castex.

"Je suis au moment où je m'exprime devant vous très serein", a-t-il ajouté.

Le PDG de la RATP et ancien Premier ministre Jean Castex (c) et La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (g) visitent le nouveau métro parisien, le MF19, au centre de maintenance de la RATP à Bobigny, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )