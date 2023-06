JDD : huit anciens directeurs soutiennent les grévistes contre Lejeune

Huit anciens directeurs du Journal du dimanche (JDD) ont apporté lundi leur soutien aux salariés de l'hebdomadaire en grève contre l'arrivée à sa direction du journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune ( AFP / THOMAS OLIVA )

Huit anciens directeurs du Journal du dimanche (JDD) ont apporté lundi leur soutien aux salariés de l'hebdomadaire en grève contre l'arrivée à sa direction du journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune, venu de Valeurs Actuelles.

La grève est votée et reconduite depuis jeudi et jusqu'à mercredi, à la quasi-unanimité de la rédaction du JDD. Les grévistes s'opposent à l'arrivée de M. Lejeune à la direction du journal, désormais contrôlé par Vincent Bolloré, une "ligne rouge" pour eux, et demandent des garanties pour leur indépendance.

Cette arrivée "n'est pas seulement une provocation et la démonstration que l'extrême droite s'installe désormais tranquillement dans les médias", soulignent ces anciens dirigeants du journal, dans une lettre transmise par la Société des journalistes (SDJ) du JDD à l'AFP.

"C'est aussi un reniement devant l'ensemble de la rédaction et des lecteurs. (...) Penser que l'identité d'un journal puisse être ainsi gommée revient à mettre en danger le fondement même de notre métier", ajoutent-ils.

Parmi les signataires, Hervé Gattegno, licencié de Paris Match et du JDD en 2021, Cyril Petit, qui lui a succédé pour quelques mois jusqu'en mai 2022, ou encore Alain Genestar, directeur de la rédaction de 1987 à 1999.

La grève au JDD a paralysé le site internet du média et empêché dimanche la parution du journal.

Plusieurs responsables politiques de gauche ainsi que la ministre de la Culture ont exprimé leur vive préoccupation.

Les grévistes ont reçu un large soutien de la profession, inquiète de l'influence croissante prise par Vincent Bolloré dans les médias français.

Le journaliste Geoffroy Lejeune, le 28 septembre 2020 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Après une trentaine de sociétés de journalistes de grands médias et d'autres syndicats, le SNJ, syndicat majoritaire de la profession, a tenu dimanche soir "à apporter son soutien plein et entier" aux grévistes.

"Le SNJ rappelle que ce sont avant tout les rédactions qui sont garantes de la ligne et de l'identité éditoriales de leur titre ainsi que du maintien de celles-ci, en dépit des évolutions actionnariales" dans les médias, a souligné le SNJ.