information fournie par So Foot • 11/10/2023 à 16:06

Javier Tebas : « L’UEFA est prise en otage par l’ECA »

Tutoriel pour tendre des relations.

Ce mercredi, l’Union des clubs européens (UEC) s’est réunie pour la première fois à Bruxelles. Cette organisation veut représenter tous les clubs professionnels en Europe, et souhaite apparaître comme une alternative à l’Association des clubs européens (ECA). Le congrès s’est ouvert sur ces mots : « Au sein de l’UEC, nous allons donner une voix et protéger tous les clubs, pas seulement les plus grands. » Le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, s’en est pris assez violemment à l’ECA, estimant que « l’UEFA est prise en otage par l’ECA » , notamment sur la question de la Super Ligue.…

CD pour SOFOOT.com