Javier Tebas : « L’ère Infantino est terminée »

Javier tabasse à nouveau. Déjà très critique envers Gianni Infantino ces dernières semaines, Javier Tebas en a remis une couche dans un entretien accordé au Monde. Pour le président de la Liga, le scandale autour du projet FIFA Forward Enterprise n’a fait que confirmer ce qu’il pensait déjà du patron de la FIFA : « Pour moi, cela fait longtemps que Gianni Infantino a fait son temps. » Avant de l’enterrer définitivement : « L’ère Infantino est terminée. Reste à savoir à quelle date cela prendra effet et comment se déroulera sa succession. »

Infantino, mais pas que

Mais cette fois, Tebas ne s’est pas contenté de taper sur l’Italo-Suisse. L’Espagnol estime que le problème touche tout le système FIFA et doute fortement de certains dirigeants qui assurent aujourd’hui n’avoir rien su du projet de société commerciale préparé en secret. « Je suis certain qu’il existe un cercle restreint, à la FIFA, au courant de qui rencontrait qui et de quels sujets ils parlaient », assure-t-il, avant d’ajouter que « certains dirigeants européens étaient également au courant ». Le patron de la Liga réclame donc un changement beaucoup plus profond qu’un simple départ d’Infantino : « J’espère qu’il ne s’agira pas simplement de remplacer certaines personnes par d’autres, mais d’un changement radical. »…

MJ pour SOFOOT.com