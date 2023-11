Javier Tebas démissionne de la présidence de la Liga… pour se faire réélire plus vite

Des magouilles dignes d’élections d’Europe de l’Est.

Président de la Liga depuis dix piges, briguant un quatrième mandat consécutif et unique candidat à sa succession, Javier Tebas a démissionné de son poste ce mercredi. La raison est simple : selon la presse espagnole, cela lui permet de convoquer de nouvelles élections plus rapidement (son mandat devait se terminer le 23 décembre) et donc expédier ça plus vite et sûrement avant le 21 décembre, date à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devrait se prononcer sur l’avenir de la Superligue.…

CD pour SOFOOT.com