Javier Pastore : "Si Messi gagne le Mondial, tu ne pourras plus rien lui dire"

En instance de départ à Elche et présent au Qatar sur invitation de l'émir pour soutenir l'Albiceleste, Javier Pastore a pris le temps, avant le quart de finale face aux Pays-Bas, de parler de l'Argentine, de Lionel Messi et même de ses souvenirs de tournois argentins où cent kilos de viande étaient en jeu.

"En Argentine, quand tu apprends à parler et à marcher, la première chose que tu demandes, c'est un ballon."

Après la défaite surprise face à l'Arabie saoudite lors du premier match, il y avait un peu cette sensation que c'était foutu, que c'était fini. La victoire face au Mexique était une libération. Les deux suivantes face à la Pologne et l'Australie ont fait renaître en nous ce sentiment que l'on avait une équipe qui peut aller au bout. Nous, les Argentins, on vit le foot comme ça. Avec beaucoup d'amour, d'intensité, de passion. Ces dernières années, cette passion s'était un peu perdue, car la sélection a eu quelques difficultés : on changeait régulièrement de sélectionneur, de joueurs. Les supporters argentins ne croyaient plus totalement en leur équipe nationale. La victoire en Copa América l'an dernier leur a redonné foi en cette équipe. Et puis, c'est le dernier Mondial de Leo Messi. Personne qui aime un tant soit peu le foot ne voudrait pas le voir remporter au moins une fois ce trophée.En Argentine, quand tu apprends à parler et à marcher, la première chose que tu demandes, c'est un ballon. C'était comme ça il y a cent ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est notre jeu préféré. Quand tu es avec des amis, tu ne te poses pas la question : que tu sois dans un jardin, sur un terrain, dans la rue ou dans une maison, tu joues au foot.J'avais toujours un ballon sous le bras. Quand j'allais à l'école, dès qu'il y avait dix minutes de récréation, je jouais au football. Je rentrais dans la classe dégoulinant de transpiration, et le professeur nous demandait d'aller nous mettre de l'eau sur le visage, de nous doucher même parfois, et c'était tous les jours comment ça ! Ma mère m'attendait à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com