Japon: un homme arrêté après avoir apparemment jeté des cocktails molotov sur le siège du parti au pouvoir

Un cordon de police est dressé près de la résidence du Premir ministre japonais à Tokyo, après une tentative d'intrusion de la part d'un individu à bord d'un véhicule (à l'arrière-plan) ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Un homme a été arrêté samedi à Tokyo après avoir apparemment lancé plusieurs cocktails molotov contre le siège du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, à huit jours des élections législatives, a indiqué la police, qui n'a pas fait état de blessé.

Une porte-parole de la police de Tokyo a déclaré qu'un homme de 49 ans originaire de Saitama, au nord de la capitale japonaise, avait été "arrêté sur place pour obstruction à l'exercice de fonctions publiques".

Samedi, vers l'aube, "il s'est approché du siège du Parti libéral démocrate à bord d'un véhicule, en est sorti et a jeté ce qui semblait être des cocktails Molotov", a dit la porte-parole à l'AFP.

"Il s'est aussi engagé sur la route devant le bureau du Premier ministre, percutant une clôture destinée à empêcher les véhicules d'entrer, puis a lancé ce qui semble être une bombe fumigène en direction des policiers après être sorti de la voiture", a-t-elle ajouté.

Selon la télévision publique NHK, cinq ou six engins incendiaires ont touché un véhicule de la police antiémeute, mais le feu a été rapidement éteint et personne n'a été blessé.

L'individu, apparemment âgé d'une quarantaine d'années, a également tenté de pénétrer avec sa voiture dans l'enceinte des bureaux du Premier ministre, mais a été bloqué par une barrière, selon la NHK.

D'après les médias japonais, il a ensuite jeté un autre projectile, vraisemblablement un fumigène, avant d'être arrêté par les policiers pour trouble à l'ordre public.

- en pleine campagne électorale -

"La démocratie ne doit jamais succomber à la violence", a déclaré le chef du PLD, Shigeru Ishiba, alors qu'il faisait campagne dans la région de Kagoshima, dans le sud du pays, selon les médias locaux.

"Cela s'est produit pendant la campagne électorale, mais nous ferons tout pour que les élections et la démocratie ne soient pas détruites par la violence", a martelé le Premier ministre.

Peu après être devenu Premier ministre à la suite de sa victoire à l'élection interne du PLD en septembre, Shigeru Ishiba a convoqué des élections anticipées le 27 octobre.

L'incident s'est produit peu avant 06H00 du matin (21H00 GMT vendredi). Selon le journal Asahi Shimbun et d'autres médias, plusieurs bonbonnes en plastique ont été découvertes dans la voiture du suspect.

Sur des images de l'incident apparaît un fourgon de la police antiémeute à l'avant partiellement brûlé, pendant que des pompiers et des policiers s'activent dans la zone.

Les crimes violents sont très rares au Japon. Mais le pays reste marqué par l'assassinat en 2022 de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué en pleine rue pendant un meeting de campagne par un individu armé d'un pistolet de fabrication artisanale.

Le prédécesseur de Shigeru Ishiba, Fumio Kishida, avait lui été visé par un jet de bombe artisanale en avril 2023, sans être blessé.

Malgré de fréquents changements de leaders, le PLD, formation conservatrice dont est aussi issu M. Kishida, est peu contesté au pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Face à une faible participation et à une opposition fragmentée, le PLD et ses partenaires ont de grandes chances de s'imposer à nouveau le 27 octobre, même s'il est possible que leur majorité soit moins large.