Japon: un conducteur tombé dans un trou de la chaussée près de Tokyo toujours introuvable

Des médias suivent les opérations de sauvetage d'un conducteur tombé avec son camion dans un trou après un effondrement de la chaussée, en banlieue nord de Tokyo, le 30 janvier 2025. ( AFP / Philip FONG )

Plus d'un million de riverains d'une zone industrielle près de Tokyo ont été appelés à réduire leur consommation d'eau pour faciliter le sauvetage d'un conducteur coincé et introuvable depuis trois jours, après que son camion a été avalé au fond d'un trou par l'effondrement d'une chaussée.

Depuis mardi après-midi, les secours n'ont plus de contact avec cet homme de 74 ans, victime de cet énorme nid-de-poule probablement causé par la vétusté du réseau d’égouts souterrain, selon les autorités.

L'accident s'est produit dans un quartier d'usines à Yashio, dans la banlieue nord de Tokyo.

Les accès au site restaient bouclés jeudi soir tandis que les opérations de sauvetage entraient dans leur troisième nuit consécutive, quoique fortement ralenties par l'instabilité du sol et gênées par des infiltrations d'eau.

Depuis que la chaussée s'est affaissée mardi matin, provoquant un gigantesque cratère de six mètres sur dix dans lequel le camion et son conducteur sont tombés, le terrain a continué à bouger.

Des morceaux d'un camion tombé dans un trou géant sont extraits d'une chaussée affaissée, en banlieue nord de Tokyo, le 30 janvier 2025. ( AFP / Philip FONG )

Le trou dans la route s'est agrandi en fusionnant avec une autre cavité.

"Les deux trous n'en font plus qu'un. Avec le risque d'un nouveau glissement de terrain ou d'un effondrement de chaussée, nous ne pouvons pas utiliser d'engins lourds", a indiqué à l'AFP un responsable des pompiers.

Un appel a donc été lancé aux riverains.

"Notre priorité étant de sauver la vie de cette personne, nous demandons aux habitants de s'abstenir de toute utilisation non essentielle de l'eau, comme prendre un bain ou faire la lessive", a déclaré à l'AFP un représentant du département de Saitama.

"Il est difficile de s'abstenir d'utiliser les toilettes, mais nous demandons d'utiliser le moins d'eau possible", a-t-il ajouté.

La préfecture de Saitama a mis aussi en garde contre le débordement des systèmes d'égouts.

"La direction nous a dit de réduire la consommation d'eau, donc on se lave moins les mains", a confié à l'AFP Hiromasa Saito, un métallo de 50 ans, travaillant dans une usine voisine.

"Je passe toujours par ce carrefour et je me dis que j'aurais pu être là quand ça s'est produit", a-t-il ajouté.

La route effondrée en banlieue nord de Tokyo dont les riverains ont été appelés à réduire leur consommation d'eau pour ne pas gêner les secours, le 30 janvier 2025. ( JIJI Press / STR )

"Je trouve assez anormal que les recherches durent aussi longtemps, je me demande s'il aurait pu être sauvé plus vite", s'est ému auprès de l'AFP Takuya Koroku, 51 ans, ouvrier d'une usine de pièces détachées. "J'ai peur de m'approcher".

Selon les autorités, des tuyaux d'égout se sont ouverts sous la chaussée sous l'effet de la corrosion.

Les tuyaux perforés "ont sans doute permis au sol de glisser et creuser une cavité souterraine", a exposé à l'AFP Daisuke Tsutsui, un responsable à la préfecture de Saitama. "Si le creux est assez gros, le goudron ne peut plus soutenir son propre poids et avec les voitures passant dessus, il est possible que le trou soit apparu", a-t-il ajouté.