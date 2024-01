Japon: rebond de la production industrielle en décembre

( AFP / PHILIP FONG )

La production industrielle au Japon est repartie à la hausse en décembre, selon des données préliminaires publiées mercredi par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti), laissant envisager une reprise de la croissance nippone au quatrième trimestre 2023.

La production manufacturière a rebondi selon ces chiffres provisoires de 1,8% en décembre sur un mois, sa plus forte hausse depuis juin dernier, après un léger repli en novembre. Les économistes du consensus Bloomberg avaient misé sur une reprise encore plus forte (+2,5%).

Les machines d'usage général et destinées aux entreprises, les produits chimiques et les machines de production ont été les secteurs ayant le plus contribué à la hausse de la production le mois dernier, a précisé le Meti.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont augmenté de 2,5% sur un mois, tandis que les stocks ont diminué de 1,2%.

Cette reprise de la production va dans le sens d'une "croissance fermement positive du PIB (nippon) au quatrième trimestre" après une contraction au troisième trimestre, a commenté Gabriel Ng dans une note de Capital Economics.

Selon des chiffres également publiés mercredi par le Meti, les ventes au détail dans l'archipel ont cependant chuté en décembre de 2,9% sur un mois, la demande intérieure souffrant de l'effet combiné de l'inflation et du yen faible, qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages.