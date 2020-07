Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon: Plus forte chute historique des dépenses des ménages Reuters • 07/07/2020 à 07:24









JAPON: PLUS FORTE CHUTE HISTORIQUE DES DÉPENSES DES MÉNAGES TOKYO (Reuters) - Les dépenses des ménages japonais ont décliné en mai à leur rythme le plus important depuis près de 20 ans alors que les consommateurs ont suivi les appels au confinement formulés par les autorités dans le but de lutter contre la crise sanitaire liée au coronavirus. Les données officielles publiées mardi soulignent les pressions auxquelles fait face l'économie nippone, tombée en récession et qui devrait connaître un creux prolongé. Elles accentuent la pression sur les décideurs à Tokyo pour qu'ils déploient des mesures supplémentaires de soutien à l'économie afin de rétablir la confiance des entreprises et des consommateurs, qui s'étaient déjà montrés moins dépensiers avant l'épidémie de coronavirus du fait de la hausse de la TVA en octobre dernier. D'après les statistiques gouvernementales, les dépenses des ménages ont reculé en mai de 16,2% en rythme annuel, soit leur plus forte chute depuis que ces données sont disponibles, en 2001. Il s'agit d'un déclin supérieur à celui anticipé par les analystes (-12,2%) après une baisse de 11,1% en avril. (Daniel Leussink; version française Jean Terzian)

